Mindenki rajta nevetett – videón a szűk szoknyában kacsázó Kendall Jenner

A modell megszenvedte a lépcsőzést extraszűk, hosszú ruhájában.

A hétvégén pár héten belül, harmadszorra is oltár elé állt Kourtney Kardashian és Travis Barker egy pazar olaszországi esküvőn, ahová hivatalos volt az egész család.

Kendall egy bézs árnyalatú pillangókkal és virágokkal díszitett szűk Dolce & Gabbana ruhát vett fel, bár utólag minden bizonnyal átkozta is magát a választása miatt – írja a Page Six. A 26 éves modellnek ugyanis meggyűlt a baja a kápolnába vezető lépcsőkkel. A felfelé vezető úton Kendall a magassarkút ledobva papucsban lépkedett, bár a kacsázott szó jobban lefesti a modell szerencsétlenkedését, amit húga Kylie Jenner videón meg is örökített.

A felvételen Kylie hisztérikusan nevet nővére bénázásán, ami valljuk be valóban igen viccesre sikeredett.

Ami a menyasszony ruháját illeti, Kourtney már a múlt héten is a jó ízlés határát súrolta fehér Dolce & Gabbana miniruhájával. A hétvégén azonban ezt is sikerült überelnie a márka idei esküvői kollekciójának legkihívóbb, a 60-as évek olasz fehérneműit idéző fűzős miniruhájával, melyhez több méteres fátylat viselt. A menyasszonyhoz képest a vőlegény meglehetősen visszafogott volt, ő az olasz luxus divatháztól választott egy egyedi fekete szmokingot