Chris Hemsworth meztelen teste láttán féltucat nő vesztette eszméletét

Az ausztrál sármőr ledobja a textil a hamarosan érkező Thor-moziban.

Új előzetest kapott a Thor: Szerelem és mennydörgés – írja a Just Jared. A kedvcsinálóban végre a Christian Bale alakította főgonosz, Gorr is feltűnik, akinek feltett szándéka, hogy elpusztítsa az isteneket. Az Oscar-díjas színész ezúttal is teljesen megváltozott a szerep kedvéért, akárcsak a Natalie Portman alakította Jane Foster, akit most először láthatunk majd női Thorként.

A filmben Thor elindul az önfelfedezés útján, de visszavonulását megzavarja Gorr, az Isteni Mészáros nevű galaktikus gyilkos, aki az istenek kiirtására tette fel életét. Thor az ellenség legyőzéséhez segítségül hívja Valkűrt, Korgot és volt barátnőjét Jane Fostert is, aki a norvég istenség legnagyobb meglepetésére kigyúrt női Thorrá válik és játszi könnyedséggel irányítja a mágikus kalapácsot, a Mjölnirt.

Az új előzetes nem tartogatott kulcsfontosságú részleteket a hamarosan érkező filmmel kapcsolatban, ellenben számos nevetséges jelenetet igen, például a kecskék húzta hintó vagy Thor bódító

meztelensége, aminek láttán a rajongók egyelőre nincsenek elájulva.

Hamarosan azonban teljes képet kapunk majd az év egyik legjobban várt Marvel-mozijáról, a Thor: Szerelem és mennydörgés idén júliusban debütál a filmszínházakban.