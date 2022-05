Uma Thurman elől saját lánya lopja el a reflektorfényt

A színésznő „kénytelen osztozni” a gyönyörű 23 éves Mayával a filmvásznon.

Maya Hawke just joined her mom, Uma Thurman’s, new movie!https://t.co/WWh0OXulQM — JustJared.com (@JustJared) May 18, 2022

Maya nem esett messze attól a bizonyos almafától és ez nem csak karrier választásában tükröződik, hanem ragyogó szépségében is. A 23 éves fiatal hihetetlen kombinációja vonzó szüleinek, Uma Thurmannek és Ethan Hawke-nak, akik 1998-2005-ig alkottak egy párt.

Maya 2017-ben a Kisasszonyok sorozatban debütált, a nézőközönség azonban pár évvel később, a népszerű Stranger Thingsben figyelt fel rá igazán.

Uma Thurman lánya, most édesanyja oldalán kapott szerepet a The Kill Room címet viselő thrillervígjátékban, aminek történetesen producere is a Kill Bill sztárja – írja a Just Jared. Maya mellett Samuel L Jackson, Joe Manganiello, Debi Mazar és Larry Pine is szerepelni fog a filmben. A premierdátumról még nincs hír.

A film középpontjában egy bérgyilkos, Reggie (Manganiello), a főnöke (Jackson), egy műkereskedő (Thurman) és a pénzmosási tervük áll, ami egy véletlen folyamán, akaratuk ellenére világszenzációvá teszi őket.