Johnny Depp elcsavarta vonzó ügyvédje fejét?

Az interneten rengeteg pletyka kering arról, hogy az exfeleségét perlő Johnny Depp összejött dögös ügyvédnőjével Camille Vasquezzel.

Johnny Depp. EPA/KEVIN LAMARQUE / POOL

Camille Vasquez a közösségi média új sztárja, a minap igen kellemetlen helyzetbe hozta Amber Heard színésznőt. Az ügyvédnőből záporoztak a kérdések a tanúk padján ülő Amber felé, aki a rázúduló teher alatt megtört és beismerte, hogy a korábbi állításával ellenkezőleg, valójában nem adományozta el azt a 7 millió dollárt, amit exférjétől kapott kárpótlásért.

Az ügyvédnő nem csak hihetetlenül eszes és furfangos, hanem nagyon csinos is, amiből a rajongók máris azt kezdték el feltételezni, hogy Johnny és Camille titokban biztosan randevúznak egymással – írja a Just Jared. Mindezt arra alapozzák, hogy Camille gyakran kuncog Depp vicces hozzászólásain és láthatóan nagyon komfortosan érzik magukat egymás társaságában, keresik a fizikai kontaktust, meg persze mindketten vonzó felnőttek, tehát az alapkémia adott.

A felröppent híreknek a végére egy színészhez közel álló forrás tett pontot:

„A TikTokon keringő, a rajongók által gerjesztett pletyka ellenére, kettejük kapcsolatában határozottan nincs semmilyen romantika. Depp jogi csapatában mindenki közel került egymáshoz, barátokká kovácsolódtak.”

Mint ismeretes, Depp jelenleg egy 2018. decemberi The Washington Post-cikk miatt perli 50 millió dollárra (közel 14 milliárd forint) Heardöt. A színésznő ebben arról vallott, milyen következményekkel kellett szembenéznie, amiért nyíltan beszélt az őt ért párkapcsolati erőszakról. Bár Amber nem nevezi meg a cikkben Deppet, a színész ügyvédje szerint mindenki számára egyértelmű volt, hogy kire utal írásában Heard.

Depp a beadott dokumentumok szerint sosem volt erőszakos Hearddel és az ellene felhozott vádak egy jól kidolgozott álhír részét képezik, mely az exfeleség karrierjét akarja előmozdítani. Bár a színésznő is elvesztett egy filmszerepet, egy nagy divatmárka is megvált tőle, de Deppet is kitette a Disney a Karib-tenger kalózaiból, és a Legendás állatok franchise-ból is.