A Queen és Diana Ross is énekel majd Erzsébet királynőnek

Az ikonikus Queen együttes nyitja meg a Buckingham-palota jubileumi platinagáláját, amellyel II. Erzsébet 70 éves trónra lépését ünneplik. Az eseményen számtalan híresség teszi tiszteletét, mint például az aranytorkú Diana Ross.

II. Erzsébet királynő trónra lépésének 70. évfordulóját ünneplő több hónapos rendezvénysorozat csúcspontja a június 4-i platinaparti, hatalmas élő koncerttel és a legnagyobb sztárok közreműködésével a Buckingham-palota előtt.

A Queen együttes nyitó koncertje egyfajta varázslatot ad a névadójuk jubileumát ünneplő eseményhez. Nem kisebb sztár teszi tiszteletét a rendezvényen, mint a soul királynője, az elbűvölő Diana Ross. Az énekesnő zárja majd a június 4-i bált. A 78 éves Diana Ross 15 év után lép újra színpadra az Egyesült Királyságban.

A Queen gitárosa, Brian May 2002-ben a királynő aranyjubileumi koncertjén is részt vett, amelyen a Buckingham-palota tetején a God Save The Queen című dalt adta elő.

Brian most így nyilatkozott:

„Húsz évvel azután, hogy játszottunk a királynő dicsőséges aranyjubileumi koncertjén, nagyon örülünk, hogy ismét meghívtak minket. Aztán volt egy pillanat, amikor azon töprengtem, hogy a Buckingham-palota teteje után hova lehet még menni? Nos, majd meglátjátok.”

Sam Ryder, az Eurovízió sztárja, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Elbow és George Ezra is szerepel a fellépők között. De még jó néhány sztárvendég emeli a gála fényét, úgymint David Attenborough, David Beckham, Stephen Fry, Julie Andrews és az úszó Ellie Simmonds – írta a Mirror.