Amber Heard képekkel bizonygatja, hogy Johnny Depp betörte az orrát

Tovább folytatódott Johnny Depp exfelesége, Amber Heard ellen indított 50 millió dolláros rágalmazási pere hétfőn a farifaxi bíróságon, ahol ismét Amber Heard ült a tanúk padján.

A színésznő több fotós bizonyítékkal készült az esküdteknek, azt bizonyítva, hogy exférje többször bántalmazta házasságuk során. Az egyik ilyen fotó nem máshol, mint a 2014-es Met-gálán készült a színésznőről, melyről saját feltételezése szerint törött orral távozott az Aquaman sztárja – írja a Newsweek beszámolója.

amber heard now claims that johnny depp assaulted her after the met gala and she thought her nose was broken. this is her at the met gala (may 5, 2014) vs her a day later (may 6, 2014) #amberheardisaliar #justiceforjohnnydepp pic.twitter.com/IGgzZJrFOC

— b ✧⡱ (@j0hnnycdpp) May 5, 2022