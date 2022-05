Először fotózták le házaspárként Cillian Murphyt és Emily Bluntot

A két hírességet jelmezbe bújva, Los Angeles utcáin andalogva csípték el.

Emily Blunt és Cillian Murphy javában forgatják Christopher Nolan új filmjét, az Oppenheimert, amiben Murphy Robert J. Oppenheimer filmbéli alteregóját, Blunt pedig a címszereplő feleségét alakítja majd. A két sztárt egy forgatási szünetben, kosztümben sétálgatva kapták lencsevégre Los Angelesben – írja a Just Jared.

Az Oscar-jelölt rendező az atombomba atyjáról, a zsidó származású amerikai elméleti fizikus Robert Oppenheimerről forgat életrajzi filmet. A sztárszínészeket felvonultató filmben szerepelni fog még Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett, Jack Quaid és a legfrissebb stábtag, Kenneth Branagh is, aki Belfast című filmjével három Oscar-díjra is jelöltek az idén, amiből a legjobb forgatókönyvnek járó díjat haza is vihetett.

Cillian Murphy as J. Robert Oppenheimer. pic.twitter.com/HzjR6rLHJm — Noam Blum (@neontaster) February 22, 2022

Oppenheimer (1904-1967) irányította az új-mexikói sivatagban lévő Los Alamosban a titkos Manhattan-tervet. A produkció a 2. világháború alatt játszódik, amikor a zseniális elméleti fizikus kulcsszerepet játszott az atombomba elkészítésében. A forgatókönyv részleteit nem osztották meg a nyilvánossággal, de Nolan valószínűleg arra koncentrál majd, hogyan folyt a nukleáris fegyver kifejlesztése a Manhattan-terv tudósaival. Ezt támasztja alá, hogy a százmillió dolláros (31 milliárd forintos) költségvetésű filmet forgalmazó Universal Pictures olyan “epikus thrillerként” festette le a produkciót, amely feltárja a közönség előtt a paradoxont: Oppenheimernek “kockáztatnia kellett, hogy elpusztítja a világot, azért, hogy megmenthesse”.

Az Oppenheimer címet viselő mozit az év első felében kezdték el forgatni és várhatóan 2023 júliusában mutatják majd be a nézőközönségnek.