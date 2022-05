Vilmos és Katalin nevet változtattak skóciai útjukhoz

Vilmost és Katalin az esküvőjük óta Cambridge hercegeként és hercegnéjeként ismerik, Skóciában azonban más címeket viselnek. A pár Strathearn grófja és grófnője lesz, amint átlépik a határt – írja a People.

Erzsébet királynő három különböző címet adományozott Vilmosnak, amikor 2011-ben feleségül vette Katalint. Cambridge hercege, Strathearn grófja és Carrickfergus bárója. Feleségeként természetesen ezek a címek Katalinra is átszállnak.

A cambridge-i párt így Skóciában a Strathearn grófja és grófnéja megnevezés illet, míg Írországban a Carrickfergus bárója és bárónéja.

Vilmos és Katalin mostani skóciai látogatásuk alkalmával gyerekotthonokat, iskolákat és kórházakat látogattak meg, pont egy nappal azután, hogy részt vettek a manchersteri megemlékezésen, ahol a 2017-es Manchester Arénában történt robbantás áldozatainak emlékművét avatták fel.

