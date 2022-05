Mi lesz Amber Hearddel, ha Johnny Depp nyer?

A közvélemény látszólag döntött és Johnny Depp mellé állt a jelenleg is zajló 50 millió dolláros kártérítési per kapcsán, melyben Amber Heard tanúvallomása sem fordított a kialakult helyzeten. Az ítéletet azonban az esküdtszék hozza, a pernek pedig többféle kimenetele is lehet.

Amber Heard a bíróságon. MTI EPA/MICHAEL REYNOLDS / POOL Johnny Depp és Amber Heard sorsa – és az, hogy hogy ki fizeti majd ki a milliós kártérítési összeget – a virginiai esküdtszék kezében van. A fairfaxi tárgyalást felügyelő hét esküdt fogja eldönteni, hogy a 36 éves Heard rágalmazta-e az 58 éves Deppet, amikor 2018-ban a Washington Postnak írt véleménycikkében családon belüli erőszak áldozataként mesélt sérelmeiről. Az esküdtszék fő feladata, hogy meghatározza, hogy Amber Heardnek valóban meg kell-e fizetnie a milliós kártérítést. Depp 50 millió dollárt (18 milliárd forint) követel a Heard ellen indított rágalmazási perében, mondván, hogy a véleménycikk tönkretette a karrierjét. Heard viszontkeresetet nyújtott be, azt állítva, hogy Depp többször is fizikailag bántalmazta a házasságuk előtt és alatt, és 100 millió dolláros kártérítést követel. “Az esküdtszék mind a kereset, mind a viszontkereset kapcsán meg fogja határozni a kártérítési összegeket” – nyilatkozta a The Postnak a jogi csapat egyik tagja. Fairfax, 2022. május 2.

Johnny Depp amerikai színész érkezik az általa indított rágalmazási per tárgyalására a virginiai Fairfax megyei bíróságon 2022. május 2-án. Depp rágalmazás vádjával perelte be korábbi feleségét, Amber Heard amerikai színésznőt, akitől 50 millió dollár kártérítést követel. Amber Heard egy 2018-as véleménycikkben családon belüli bántalmazások túlélőjének nevezte magát. A per április 11-én vette kezdetét, és várhatóan hat héten át tart majd.

MTI/EPA/Pool/AP/Steve Helber Bár Amber nem nevezi meg a cikkben Deppet, a színész ügyvédje szerint mindenki számára egyértelmű volt, hogy kire utal írásában Heard. Depp továbbra is azt állítja, hogy sosem volt erőszakos Hearddel és az ellene felhozott vádak egy jól kidolgozott álhír részét képezik, mely az exfeleség karrierjét akarja előmozdítani. A páros négy hete vitatkozik az esküdtszék előtt a Fairfax megyei bíróságon, s bár a héten a tárgyalás szünetel, már nem kell sokat várni a döntésre. A záróbeszédeket május 27-re tűzték ki, ami után az esküdtszék elkezdheti mérlegelni az elhidegült sztárpár sorsát. “Az is elképzelhető, hogy az esküdtszéket egyik fél sem győzi meg, és úgy döntenek, hogy sem Deppnek, sem Heardnek nem jár kártérítés” – mondta a Heard jogi csapatához közel álló forrás. Ha az esküdtszék úgy dönt, Heardnek nem kell megfizetnie a kártérítést, akkor jogosulttá válik arra, hogy visszakapja Depptől az ügyvédi költségeit, melynek összegét a bíró határozná meg egy későbbi időpontban. Az “Aquaman” színésznője egyébként nem kockáztatja a börtönbüntetést, mivel nem büntetőjogi vádakkal kell szembenéznie, csak polgári jogi igényekkel. Halim Dhanidina, egy volt kaliforniai bíró és jelenlegi büntetőjogi védőügyvéd szerint azonban Depp győzelme esetén fennáll a veszély, hogy komoly “visszatartó erő” alakul majd ki a családon belüli erőszak áldozataiban. Ha a feltételezett győzelem jelentős pénzösszegű ítéletet eredményez Deppnek, akkor biztosra vehető, hogy lesznek olyan emberek, akik kétszer is meggondolják, hogy kiálljanak. “Viszont nem akarunk olyan világot teremteni, ahol az emberek úgy érzik, hogy azt mondhatnak, amit akarnak, még akkor is, ha tudják, hogy az nem igaz. Az ítéletnek így vagy úgy, de lesz egy visszatartó ereje, függetlenül attól, hogy milyen ítélet születik” – jegyezte meg a volt bíró. Egyelőre megjósolhatatlan, hogy dönt majd az esküdtszék, bár a közvélemény látszólag Depp mellé állt. Az elmúlt pár hétben Johnnyt hallgatta ki a bíróság, s bár több kényes kérdésben is rossz fényben tűnt fel a filmsztár, köszönhetően Heard szakmaiatlan ügyvédjének, Johnny hamar szimpátiát keltett az emberekben. A személyiségzavarral küzdő Amber Heard az elmúlt héten váltotta exét a tanúk padján, azonban sírva megosztott horrortörténetei nem voltak meggyőzőek, előadását a közvélemény mesterkéltnek vélte. A per május 16-án hétfőn folytatódik, akkor derül ki, hogyan reagál Johnny Depp és ügyvédje Ambear vádjaira, mellyel kapcsolatban pár napja egy hivatalos nyilatkozatot már közreadott: „Ahogy azt Mr. Depp ügyvédje múlt hónapban megjósolta, Ms. Heard valóban „élete előadását” nyújtotta vallomása közben, csupán az sántít, hogy Ms. Heard történetei évről évre változnak, attól függően, hogy jön ki belőle a legjobban a színésznő. Eközben Mr. Depp visszaemlékezései semmit nem változtak az elmúlt hat évben. Ebből is látszik, hogy az ő igazsága az igazság.”