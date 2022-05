Megdöbbentő részleteket árult el anyja öngyilkosságáról a hollywoodi sztár

Naomi Judd amerikai énekes-dalszerző halálának hírét lánya, Ashley Judd április 30-án jelentette be hivatalosan. Csütörtökön egy reggeli műsorban mondta el, hogy anyja mentális betegségben szenvedett és öngyilkos lett.

A countryzene sztárja, Naomi Judd öngyilkosságot követett el. Fiatalabbik lánya, Ashley Judd a Good Morning America című reggeli műsorban számolt be arról, hogy anyja fegyverrel vetett véget az életének – írta a Page Six.

Naomi Judd died from self-inflicted gunshot wound, daughter Ashley reveals https://t.co/Ryiaw5Tt24 pic.twitter.com/5HU82pPfgS — Page Six (@PageSix) May 12, 2022

Elmondta azt is, hogy ő fedezte fel a holttestét. „Mindennap meglátogatom édesanyámat, amikor Tennessee-ben járok, így tettem akkor is. Anya megkérdezte, hogy maradnék-e tovább, amire természetesen igennel feleltem. Kicsit később felmentem az emeletre, hogy szóljak neki, megérkezett a barátja, ekkor találtam meg. A gyász mellett a traumatikus élményt is fel kell dolgoznom” – mondta Ashley.

Az 54 éves Ashley elmagyarázta, hogy a családja bízta meg azzal, hogy tájékoztassa a nyilvánossságot anyja öngyilkosságának részleteiről. Hozzátette, azért vállalta fel, hogy felhívja a figyelmet a mentális betegségekre, amelyekt komolyan kell venni. „Amikor mentális betegségekről beszélünk, nagyon fontos, hogy egyértelműek legyünk, és különbséget tegyünk a szeretett személy és a betegség között” – hangsúlyozta.

1983-ban lányával, Wynonnával megalakították a Judds néven ismert duót , amely nagyon sikeres countryzenei fellépéssé vált, öt Grammy-díjat és kilenc Country Music Association díjat nyert. Naomi Judd 2016-ban fedte fel, hogy súlyos depresszióval és szorongással küzd, mióta ő és Wynonna 2011-ben abbahagyták a közös turnézást.

