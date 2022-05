Horrorsztori a levegőben – pilóta nélkül maradt a gép

Passenger with ‘no idea how to fly airplane’ lands safely after pilot gets sick https://t.co/0h409y9jKd pic.twitter.com/umGcN92WPt

Körülbelül 60 órányi képzés és még legalább 10 órányi felügyelt gyakorlat kellene ahhoz, hogy valaki egy kisrepülőt vezethessen. Ennek ellenére ebben az esetben a szükség törvényt bontott. Egy utasnak előképzettség nélkül sikerült biztonságosan földre tennie a gépet.

Az eset a hétvégén történt a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren. Csak akkor derült ki, hogy mi zajlik a levegőben, amikor a légiforgalmi irányítás megpróbált kapcsolatba lépni a szóban forgó gép pilótájával.

A 14 férőhelyes Cessna Caravan típusú repülőgép előtt még közel 113 kilométeres út állt. A gép pilótájának rosszulléte miatt, egy bátor, de ugyanakkor kétségbeesett utas vállalta, hogy a hátralévő utat megteszi és megpróbál épségben leszállni a géppel. A férfinak fogalma sem volt arról, hogy hogyan kell vezetni egy repülőt – írja cikkében a Daily Star.

Miután a légi forgalmi irányítók megkérték, hogy azonosítsa magát és a gép helyzetét, a bátor pilótahelyettes azt válaszolta:

„Fogalmam sincs, hogy hol járunk, de Florida partjait látom magam előtt. Nem tudom, hogy kell repülőgépet vezetni.”

Passenger with ‘no idea how to fly airplane’ lands safely in Florida after pilot suddenly gets sick https://t.co/F7TC8aDryl

A brit férfi végül minden gond nélkül levezette az utat és biztonságban letette a gépet a légi irányítók pontos utasításai alapján. A repülővel végül a Palm Beach-től mintegy 40 kilométerre lévő Boca Ratonban sikerült landolnia.

🛫 NEW VIDEO: Watch the intense moments as a passenger lands a plane after the pilot was “incoherent.” Hear how the air traffic controller describes what it was like to talk him through it: https://t.co/W5I7NneRZM pic.twitter.com/GuR0Ws0ntL

