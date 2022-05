Eva Mendes nem vetkőzik, de van szerep, amiért visszatérne a kamerák elé

A színésznő évek óta az anyaszerepére koncentrál, de van olyan film, amire örömmel igent mondana.

Eva Mendes utoljára a 2014-es Lost River című filmben szerepelt, és a színésznő friss interjúja szerint egyhamar nem is tér vissza a mozivászonra. De a soha ne mondd, hogy soha elvet követi az anyaságnak élő színésznő is, aki a The View című műsorban elárulta, hogy van olyan projekt, amire örömmel igent mondana.

A 48 éves Mendes olyan felkérésre vágyik, ami a gyereknevelési elveibe belefér, így sem erőszakot, sem szexualitást nem vihet vászonra következő mozija.

“Tényleg nagyon rövid a listám, amire igent mondanék. Azonban, ha vicces lenne, erőszak és magamutogatás nélkül, akkor belevágnék.”

Eva számára izgalmas a gondolat, hogy visszamenjen dolgozni, egyelőre azonban nem érzi azt, hogy mindenáron filmet akarna forgatni, annak különlegesnek kellene lennie. Azt azonban már korábban elárulta, hogy a férjével, Ryal Goslinggal való közös munkán már erősen elgondolkozna, ahogyan a Disney felkéréseire is mindig nyitott.

Mikor megszületett Eva Mendes és Ryan Gosling első gyermeke, Esmeralda, a színésznő úgy döntött, számára a legfontosabb szerep az anyaszerep, amikor pedig második lánya, Amada is világra jött, a feladatai megduplázódtak, így végképp háttérbe szorult a filmezés.

Eva, aki sosem bízza dadára csemetéit, már üzletasszonyként éli az életét, saját ruhakollekciói jelentik a fő bevételi forrását, és az elmúlt években rendre kitartott amellett, hogy Hollywood nem tartogat számára jövőt.