Döntöttek Mike Tyson sorsáról a repülős verekedés után

Nem emelnek vádat Mike Tyson ellen az április 20-i repülőgépes incidens után – írta a TMZ. Stephen Wagstaffe San Mateo kerületi ügyész hétfő reggel közölte, hogy az áldozat incidens előtti viselkedése, a kettejük közötti interakció, és Mike Tyson kéréseit összevéve úgy döntöttek, hogy nem emelnek vádat a legendás bokszoló ellen.

Mike Tyson will NOT face criminal charges stemming from his airplane beatdown, TMZ Sports has learned. https://t.co/nXPmZPhrjd

— TMZ (@TMZ) May 11, 2022