Divatkatasztrófának indult, de a spanyol királyné csak nevetett rajta

Minden divatrajongó rémálma, ha azon kapja magát, hogy más is ugyanabban a ruhában feszít. Letícia spanyol királyné sem gondolta volna, hogy gondosan megválasztott ruhája visszaköszön egy eseményen.

Fülöp király felesége egy díjátadó ünnepségen vett részt, amikor is azzal szembesült, hogy az egyik díjazott, Inmaculada Vivas Tesón hajszálpontosan ugyanazt a ruhát viseli, mint ő.

