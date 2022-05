Robbie Williams kétségbeesetten keresi életrajzi filmjének fiatalkori énjét

Megkezdődött az egykori Take That-sztár, Robbie Williams zenés életrajzi filmjének forgatása. Az már biztos, hogy saját maga alakítja a film kulcsszereplőjét, az viszont kérdés, vajon fiatalkori énje hogyan fog megjelenni a filmvásznon.

Robbie Williams explains why only he can play himself in upcoming big screen biopichttps://t.co/lx5xQUf5zI pic.twitter.com/fEzCgKD1Wi — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) May 8, 2022

Robbie teljes erőbedobással dolgozik az egész pályafutását bemutató mozifilmjének adaptációján, mely tinédzser korától, egészen a fiúbanda sikeréig és az azt követő szupersztárságig megmutatja, hogy valójában ki is ő.

A 48 éves énekes azt nyilatkozta, hogy senkinek nem adja át a főszerepet, mert szerinte csak ő képes igazán jól megformálni saját magát, készülő filmjében.

A The Greatest Showman (A legnagyobb showman) című nagy sikerű zenés dráma rendezője, Michael Gracey rendezi, a Robbie Williamsről szóló filmet.

A pletykák szerint Michael és Robbie korábban már jó néhány szupertitkos meghallgatást tartott, de egyelőre még mindig nem találtak olyan színészt, akire nyugodt szívvel rá mernék bízni az énekes fiatalkori énjének eljátszását.

Az énekes most kezd rájönni, hogy mennyire nehéz így megvalósítani a projektet. És egyre jobban tart attól, hogy talán nem is kerül filmvászonra a megálmodott életrajzi film.

Többek között az a hír is felröppent, hogy a Take That zenekar egykori tagja, Gary Barlow is szerepet kap majd a szuper produkcióban, mely a Better Man címet viseli majd. De később Gary cáfolta a híreket.

Az már biztos, hogy a 24 éves Jake Simmance brit színész kapta meg Barlow szerepét. A színész a tinédzserkori énekest fogja megformálni. A Take That zenekar többi tagját az ausztrál Liam Head, Jesse Hyde és Chase Vollenweider játssza majd – olvasható a Mirror cikkében.