Will Smith belátta, hogy orvosi segítségre van szüksége

A színész nem tudta kiheverni az Oscar-gálán történt pofonincidenst.

Mint ismeretes, a legjobb főszereplőként frissen Oscar-díjat nyert Will Smith a március végén tartott gála során felmasírozott a színpadon álló komikus Chris Rock mellé, majd lekevert neki egyet, miután a konferanszié eleresztett egy viccet Will kopasz feleségéről Jada Pinkett Smithről, aki pár hónappal korábban vallotta be, hogy egy betegség miatt jelentős mértékben hullik a haja.

Miután az 53 éves színész átvette a Richárd királyban nyújtott alakításáért az Oscart, köszönőbeszédében elnézést kért minden jelenlévőtől és elfogadhatatlannak nevezte viselkedését.

Smith később belátta, hogy orvosi segítségre szorul és azóta terápiára jár, hogy megtanulja jobban kezelni a hirtelen indulatait – árulta el az Entertainment Tonightnak egy forrás.

Az incidens után Will kilépett a filmakadémiából, de a büntetést így sem úszta meg. A díjat szerencséjére megtarthatta, de a szervezet 10 évre kitiltotta minden Oscarral kapcsolatos

eseményről.

Nem Smith az egyetlen, aki megtámadott egy komikust a színpadon. A népszerű humoristának, Dave Chappelle-nek alig pár napja élő show-ja közben fegyverrel esett neki egy férfi.