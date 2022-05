Személyesen Ferenc pápának gyónná meg bűneit Madonna

Madonna a közösségi médiában kért találkozót Ferenc pápától – írja a PageSix. Aki nem tudná, az énekesnőt 2009-ben istenkáromlással vádolta meg a Római Katolikus Egyház, miután a popdíva Confession, azaz Gyónás című turnéjának római koncertjén töviskoszorúval a fején egy hatalmas keresztről engedték le a színpadra. A szentségtörés miatt egy időben még arról is szó volt, hogy kiközösíti őt az egyház, de ilyen büntetésben csak a legaljasabb bűnöket elkövetőket sújtják.

Most, több mint egy évtizeddel a botrány után, az énekesnő felkereste Ferenc pápát, ugyanis szeretné helyrehozni az egyházzal való kapcsolatát és fogadkozik, hogy ő nem más, mint „egy jó katolikus”.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

