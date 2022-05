Katalin hercegné testhezálló midiruhában mutatta meg karcsú alakját

Ha van valaki a királyi családban, akik kitűnő érzékkel választja ki szettjeit, akkor az csakis Katalin lehet.

Katalin cambridge-i hercegné 2022. május 5-én. MTI EPA/ANDY RAIN

A 40 éves hercegné a minap II. Erzsébet helyett ugrott be, hogy átadja a The Queen Elizabeth II Award for British Design-díjat, a londoni Design Múzeumban tartott eseményre pedig egy elegáns, testhezálló és egyben könnyedesésű palackzöld ruhában érkezett – írja a PageSix.

A magasított nyakú, vastagövvel összefogott midiruha látványosan kiemelte Katalin karcsú alakját, aki jól észrevehetően fogyott az elmúlt hetekben. A hercegné mindig is vékony alkat volt, de a rajongók elkezdtek aggódni Katalinért, aki bár fantasztikusan festett a zöld ruhában, szinte csont és bőrnek tűnt az eseményen.

A The Queen Elizabeth II Award for British Design-díjat először 2018-ban, maga a királynő adta át, amikor először részt vett a londoni divathéten. II. Erzsébet ezután világszerte a címlapokra került, amint az első sorban, Richard Quinn bemutatóján, kedélyesen elbeszélgetett Anna Wintourral, a Vogue magazin főszerkesztőjével.

II. Erzsébet brit uralkodó (j3), Anna Wintour, az amerikai Vogue divatmagazin brit főszerkesztője (j2) és Caroline Rush, a brit Divattanács vezérigazgatója (b) Richard Quinn brit tervező 2018/19-es őszi-téli kollekciójának bemutatóján a londoni divathéten 2018. február 20-án. (MTI/EPA/Neil Hall)

A Netflix nagysikerű, a királyi családról szóló sorozatának készítői egyébként már lázasan keresik a következő évadhoz a tökéletes jelöltet Kate Middleton, a későbbi Katalin hercegné megformálására. A kasztingra olyan fiatal színésznőket várnak, akik szinte a megszólalásig hasonlítanak a hercegnére, a pontosság kedvéért pedig egy fotót is mellékeltek Katalinról a 2000-es évek elejéről.