Eminem az egyetlen rapper, aki elsőre bekerül a rockhírességek közé

Eminemet, Dolly Partont, a Duran Durant, Lionel Richie-t, Pat Benatart, Carly Simont, a Eurythmicset egyaránt beiktatják idén a clevelandi székhelyű Rock & Roll Hírességek Csarnokába.

The Rock & Roll Hall of Fame has officially announced this year’s inductees: Eminem, Dolly Parton, Duran Duran, Lionel Richie, Pat Benatar, Eurythmics, and Carly Simon https://t.co/5iaQysSLZ4 — Rolling Stone (@RollingStone) May 4, 2022

A hét művészt az előadói kategóriában iktatják be a rockhírességek közé a november 5-i ünnepségen a Los Angeles-i Microsoft Theaterben.

“Valamennyi kiválasztott nagy hatással volt a fiatalság kultúrájának hangzásvilágára, és segített megváltoztatni a rock and roll történetét. Zenéik nemzedékeket mozgattak meg és számos későbbi művészt inspiráltak”

– fogalmazott közleményében John Sykes, a Rock & Roll Hall of Fame elnöke.

Eminem az egyetlen a mostani kiválasztottak közül, aki a hiphop műfajban alkot, és csak ő mondhatja el magáról azt is, hogy csak a kilencvenes években kezdte pályáját, és megválaszthatósága első évében be is kerül a csarnokba. (A Rock & Roll Hírességek Csarnokába az kerülhet, akinek első lemeze legalább 25 évvel ezelőtt jelent meg.)

Eminem has now been inducted to the Rock and Roll Hall of Fame before countless Black hip-hop pioneers who paved the way for his success. What message does that send? https://t.co/5CCvGyCFoB — Rolling Stone (@RollingStone) May 4, 2022

Dolly Partont annak ellenére iktatják be a hírességek csarnokába, hogy alig két hónapja úgy nyilatkozott, nem érdemelte ki a jelölést. A szavazatokat addigra azonban már leadták, a countryénekesnő pedig a múlt héten már úgy fogalmazott, hogy nem volt tisztában azzal, a hírességek csarnokába nem csak a rockzene képviselői kerülhetnek.

Eltérően a korábbi évektől az előadói kategóriában beiktatásra várók valamennyien élő emberek, sőt, az elmúlt években aktívan turnézó és előadó művészek. A Eurythmics az egyetlen kivétel, de Annie Lennox és Dave Stewart is fellépett egy rövid műsorral 2019-ben egy New York-i jótékonysági gálán, úgyhogy hasonló várható tőlük novemberben is. A Duran Duran jelenlegi tagsága két korábbi gitárosuk, Andy Taylor és Warren Cuccurullo társaságában válik rock and roll hírességgé. Utóbbival 2001, előbbivel 2006 óta nem zenéltek együtt, most mindkettejükkel fognak.

A zenei kiválóság díját Jimmy Jam, Terry Lewis és a Judas Priest kapja, a korai hatás díját Harry Belafonte és Elizabeth Cotten, mellettük Allen Grubman ügyvéd, Jimmy Iovine lemezproducer, Sylvia Robinson R&B énekes az Ahmet Ertegün-díjban részesül.

A Judas Priest beiktatása lehetőséget kínál arra, hogy a gitáros K.K. Downing, aki 2011-ben keserű szájízzel lépett ki a csapatból, újra a metálcsapattal lépjen fel. A Judas Priest egykori tagjai közül Les Blinks és Dave Holland dobost is beiktatják.

A Eurythmicset és a Judas Priestet idén már harmadszor jelölték a csarnokba, Pat Benatart másodszor, a többieket először. A ceremóniának 1993 és 2013 után harmadszor ad otthont Los Angeles.