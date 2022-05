Meg Ryan és David Duchovny románcától lesz fülledt a levegő

A kilencvenes évek bájos színésznője olyan filmekkel vette le a lábáról a világot, mint a Harry és Sally, A szerelem hálójában, a Kate és Leopold vagy A szerelem hullámhosszán és bár karrierjét kimondottan a romantikus vígjátékok határozták meg, Meg Ryan az utóbbi években egyáltalán nem vállalt el hasonló stílusú mozikat, nem mintha elárasztották volna felkérésekkel a stúdiók.

A színésznő sajnos sok más hollywoodi kollégájához hasonlóan, szintén plasztikai sebészhez fordult az első ráncok megjelenése után, ami egy időre tönkre vágta a világ által megismert bájos vonásait, és ezzel együtt Hollywoodban is megcsappantak a filmes lehetőségei.

Meg Ryan will be starring in the upcoming rom-com “What Happens Later” alongside David Duchovny! https://t.co/IPQE1Sf0UK

— JustJared.com (@JustJared) May 4, 2022