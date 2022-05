May the fourth be with you! – Obi-Wan Kenobi meglepetéssel készültek a Star Wars-napra

1977. május 25-e örökre megváltoztatta a mozitörténelmet, aznap mutatták be ugyanis a Csillagok háborúja legelső részét, az Egy új reményt, de a nemzetközi Star Wars napot mégis hetekkel korábban, május 4-én ünneplik az univerzum rajongói. Miért is van ez így?

Fotó: Twitter/@starwars

A dátum eredete egy angol szójáték. A filmek visszatérő mondata, „Az Erő legyen veled!” eredetileg, angol nyelven így hangzik: „May the force be with you!”, amit könnyen „May the fourth be with you!”-nak (Május negyedike legyen veled!) lehet érteni vagy mondani.

A filmek hatalmas sikernek bizonyultak, az összes bemutatott Star Wars-mozi együttvéve 8,5 milliárd dollár bevételt termelt a filmszínházak kasszáinál. Az évek során számos további játékfilmet, tévésorozatot és egy egész iparágban elérhető képregényeket, játékokat, videojátékokat és egyéb termékeket hoztak létre.

Rajongók tömkelegét hozta lázba a hír, amikor a Disney bejelentette, hogy kilenc új Star Wars-sorozatot készítene a jövőben, többek között az Obi-Wan Kenobit, amihez sikerült visszacsábítani a címszereplőt alakító Ewan McGregort és régi padawanját, az Anakin Skywalkert alakító Hayden Christensent is.

Idén februárban bejelentették az Obi-Wan premierdátumát, ami éppen két nappal az első film bemutatójának negyvenötödik évfordulója után, május 27-én esedékes, most pedig a nemzetközi Star Wars-nap alkalmából egy új előzetessel kedveskednek a messzi-messzi Galaxis legnagyobb rajongóinak.

Ewan és Hayden 2002-ben Star Wars II. rész: A klónok támadása és 2005-ben a Star Wars III. rész: A Sith-ek bosszúja című filmekben szerepelt együtt. A Kenobi-sorozat tíz évvel A Sithek bosszúja után játszódik majd, azután hogy Kenobi szembesült legnagyobb vereségével. Legjobb barátja és jedi tanítványa, Anakin Skywalker engedve a sötét oldal csábításának, a Sith nagyúr,

Darth Vader alakjában tér vissza.

Bár az egyelőre még nem tisztázott, hogyan akarják a készítők újra összehozni a két karaktert, akik a történet szerint, az 1977-es mozifilmben, az Egy új reményben találkoztak először és utoljára mustafari összecsapásuk óta.