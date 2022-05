Chris Rock után újabb humoristát támadtak meg a színpadon

Dave Chappelle-re élő show-ja közben ugrott rá egy férfi a Netflix Is A Joke fesztiválon.

Chris Rock jokes ‘Was that Will Smith?’ after Dave Chappelle is attacked on stage https://t.co/F7s5XIhjme — Daily Mail US (@DailyMail) May 4, 2022

Nagyon úgy tűnik, hogy Will Smith Chris Rocknak lekevert pofonja után egyik szókimondó komikus sincs többé biztonságban. Történt ugyanis, hogy kedden a Netflix első élő stand up show-ján egy férfi a színpadon rávetette magát Dave Chappelle komikusra.

Akárcsak az Oscar-gála után, ezúttal is pillanatok alatt elöntötte az internetet az esetről készült videó, melyen látszik, hogy egy férfi hirtelen kiugrik a tömegről, majd a földre teperi a 48 éves sztárt. A támadót végül a gyorsan reagáló biztonságiak és a színpad közelében tartózkodó színész, Jamie Foxx rángatta le a pódiumról. A Daily mail információi szerint Chapelle nem sérült meg komolyabban, és a show-t sem hagyta félbe.

Chappelle viccei miatt már évek óta célpontja a transzközösségnek, emiatt a támadás után viccesen meg is jegyezte, hogy vélhetően egy transz férfi dönthette le a lábáról.

A komikus persze köszönetet mondott Foxx-nak a segítségéért, aki elsőre azt gondolta, hogy mindez a show része:

„Külön köszönet Jamie Foxx-nak, aki ha bajban vagy, ott terem egy seriff kalapban és megment!”

Ami a támadót illeti, a Twitteren több videó is kering a férfiről, aki láthatóan súlyos karsérüléssel került kórházba.

Chris Rock, aki az este folyamán szintén fellépett, nem hagyhatta ki a vele történt incidenst, így egy oscaros felütéssel nyitotta saját blokkját:

“Csak nem Will Smith volt ez az előbb?”

(Fotó: EPA/ETIENNE LAURENT)

Mint ismeretes Smith azzal sokkolta márciusban a Dolby Színházban ülő több mint 3000 fős közönséget és a tévénézőket, hogy a műsor egyik szereplőjét, Chris Rockot felpofozta, mert a humorista a felesége, Jada Pinkett Smith rovására sütött el egy ízléstelen viccet.

Will Smith már a gála másnapján bocsánatot kért Chris Rocktól, akit megütött, és mindenkitől, akit szerinte ezzel megsérthetett. Az eset következményeképpen Smith-t tíz évre eltiltották az amerikai filmakadémia rendezvényein, köztük az Oscar-gálákon való részvételtől.