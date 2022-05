A Trónok harca Sansája okkal nem beszélt eddig a terhességéről

Sophie Turner nagyon óvatos, ha a családjáról van szó. A magánéletét nem teregeti ki sem a közösségi médiában, sem a sajtóban.

A 26 éves Sophie Turnerről februárban derült ki, hogy második gyermekével várandós, akkor is lesifotók leplezték le, a sajtóban nem kommentálták a gólyahírt. A Trónok harca színésznője azonban a Met-gála vörös szőnyegén, oldalán férjével, Joe Jonassal hivatalosan is felvállalta a nagy hírt, és a brit Elle magazinnak az örömükről is meséltek.

“Az élet számomra azt jelenti, hogy nevelhetem a következő generációt. Életem legnagyszerűbb dolga, hogy láthatom a lányomat cseperedni. Annyira boldogok vagyunk, hogy gyarapodik a családunk. Nincs ennél nagyobb áldás”

– mondta Sophie.

A színésznő egyébként elárulta azt is, miért nem beszél magánéletéről és a családjáról. Sophie fiatalon került be a Trónok harcába, így a reflektorfény és a világ túlzott érdeklődése miatt, megtapasztalta a ismertség árnyoldalát, pont úgy, ahogy a tinisztárként felnövő férje is. Éppen ezért Joe-val tudatosan választják ki azokat a rendezvényeket, ahol párként megjelennek, csak akkor fogadnak el egy meghívást, ha az a terrierjük szempontjából indokul. Nem szeretnének tipikus celeb párocska lenni, ahogyan azt sem szeretnék, hogy a gyermekeik köszönjenek vissza minden magazin címlapjáról.

“Ezt az életet nem ők választották. A minimum, hogy mindent megteszek a mentális egészségükért, ami tőlem telik. Ha majd azt mondják, hogy anyu, én is ezt az életet választom, az már más lesz.”

Joe és Sophie Las Vegasban házasodott össze egy rögtönzött esküvőn 2019 májusában, egy hónappal később pedig Franciaországban ismét örök hűséget fogadtak egymásnak egy elegáns villában.