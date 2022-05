Teljesen elhanyagolta magát a Jóbarátok színésze

A napokban kapták lencsevégre Matthew Perryt, amint egy jeges itallal a kezében sétálgatott Los Angeles utcáin. Sajnos a színész kinézete köszönőviszonyban sem volt az egykori Jóbarátok laza, jóképű sorozatbeli karakterével.

Az 52 éves színészt bő, szürke pólóban, melegítőnadrágban és egy fehér, fűző nélküli edzőcipőben látták. De az igazán megdöbbentő, fésületlen, kócos haja és erősen borostás arca volt. Elhanyagolt külseje nyomokban sem emlékeztet a hajdani sztárra.

Valószínűleg Perry zilált magánélete is közrejátszik abban, hogy már árnyéka önmagának. A világsztár és menyasszonya, Molly Hurwitz szakítottak.

Egy hajszálon múlott, hogy tavalyelőtt Matthew végre révbe érjen és megházasodjon, de ezúttal sem sikerült megállapodnia. A pletykák szerint esküvőjük azért maradt el, mert állítólag Matthew „más nőkkel flörtölt”, amikor éppen mosolyszünet volt kettejük között. A hírek szerint a színész egy 20 éves lánnyal jött össze a Raya népszerű hírességek társkereső oldalán – olvasható a Daily Star cikkében.

So much has been written about me in the past. I thought it was time people heard from me. The highs were high, the lows were low. But I have lived to tell the tale, even though at times it looked like I wouldn’t. And it’s all in here. I apologize it’s not a pop up book. pic.twitter.com/q4qYd7Zp6t

— matthew perry (@MatthewPerry) February 10, 2022