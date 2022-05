Lekésték az esküvőjüket, de a pilóta összehozott nekik egy légi lagzit

Egy oklahomai szerelmespár mindent eltervezett az esküvőjével kapcsolatban. Az álomesküvőt Las Vegasban szerették volna megtartani, ehelyett egy repülőn házasodtak össze, ahol WC papír volt a dekoráció és egy légiutas-kísérő lett a tanú.

Couple Marries on Plane 7 Miles Above Ariz. After Las Vegas Flight Drama: ‘Your Co-Pilot Through Life’ https://t.co/bZJjn3xA9O — People (@people) April 29, 2022

Jeremy Salda és Pam Patterson Las Vegas-i esküvőt tervezett április 24-re. A páros mindenről gondoskodott: lefoglalták a szállást, a házasságkötés helyszínét és természetesen a repülőjegyeket, ami egy Oklahoma Cityből Nevadába tartó járatra szólt. Patterson még egy 200 dolláros esküvői ruhát is vásárolt az interneten.

A jól megszervezett Las Vegas-i esküvő majdnem kudarcba fulladt, mivel törölték járatukat. Pam és Jeremy a késés miatt új tervet eszelt ki, hogy a lehető legtöbb időt tudják megspórolni és még időben odaérjenek a lefoglalt időpontra.

A pár előrelátóan már a reptéren magára öltötte esküvői ruháját, hogy ezzel se húzzák az időt, ha megérkeznek Las Vegasba. Ám a Dallasból induló vegasi járatukra többszörös késést írtak ki, majd végleg törölték. Egy szintén Las Vegasba tartó Chris nevű utas azonban felfigyelt rájuk.

Mint kiderült, Chris egy felszentelt pap volt, aki felajánlotta, hogy ha megérkeznek Vegasba, összeadja a szerelmes párt. Mondhatni, isteni sugallatra érkezett.

Mindhárman gyorsan jegyet váltottak egy másik légitársaságnál, ezúttal egy Texasból induló járatra. A történet filmbe illő fordulatot vett. Az esküvői ruhában utazó jegyespár rögtön szemet szúrt a kapitánynak és a személyzetnek. Érdeklődésükre Pam és Jeremy elmesélte, hogy mennyire körülményes a tervezett Las Vegas-i esküvőjük és már bármi áron, de össze szeretnének házasodni, akár fent a felhők felett is. A kapitány szívélyesen felajánlotta, hogy ha valóban szeretnék, megtarthatják esküvőjüket a járaton. Pam és Jeremy végül a levegőben házasodott össze – olvasható a People Magazin cikkében.

A személyzet WC papírral díszítette fel az utasteret, pezsgőt hoztak és a „Here Comes the Bride” című szám szólt a ceremónia alatt. Julie, az egyik légiutas-kísérő lett Pam tanúja. Hihetetlen, de a repülőn egy profi fotós is utazott, aki az esküvői képeket készítette. Egy másik utas egy régi jegyzetfüzetet vett elő, amiből rögtönzött vendégkönyv lett. A járaton utazó összes utas beleírta jókívánságait emlékül az ifjú párnak. Egy biztos, a nem mindennapi esküvő felejthetetlen emlék marad a házaspár számára.