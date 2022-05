Kim Kardashian hét kilót fogyott, hogy beleférjen Marilyn Monroe legszexibb ruhájába

A sztár Monroe eredeti arany estélyijében lépett a vörös szőnyegre, amit a díva John F. Kennedy szülinapján viselt 1962-ben.

Mintegy négyszáz vendég vonult végig hétfőn este New Yorkban a Metropolitan Múzeumban megrendezett hagyományos adománygyűjtő divatgála vörös szőnyegén. Az est a divatvilág egyik kiemelkedő eseményének számít, ezért is nevezik a gálát a tervezők játszóterének, ahol a legextravagánsabb ruhákban vonulnak végig a hírességek a vörös szőnyegen. Idén a szervezők a polgárháború és a 20. század fordulója közötti viharos korszak témáját választották “aranyos csillogással és fehér nyakkendővel”.

És ha már aranyló csillogás, akkor Kim Kardashian magasra tette a lécet. A reality sztár ugyanis Marilyn Monroe egyik leghíresebb ruhájában lépett a fotósok elé, melyet John F. Kennedy 45. születésnapi partiján viselt 1962-ben. A “Happy Birthday, Mr. President” becenéven ismertté vált estélyit Jean Louis tervezte meg 1440 dollár (517 ezer forint) fejében Monroe-nak. A ruhát először 1999-ben árverezte el a Christie’s, majd a Julien’s Aukciósház 4,6 millió dollárért (1,6 milliárd forint) talált új gazdát a történelmi kreációnak, mely azóta a Ripley’s Believe It Or Not Múzeumának árnyékos, állandó 20 Celsius fokos termében, 50%-os páratartalomban várta, hogy újra a vörös szőnyeg fénypontja lehessen.

Kim persze közeli ismerőse a Julien’s Aukciósház tulajdonosának, aki összekötötte a sztárt a múzeummal, akik végül beleegyeztek, hogy kölcsön adják a ruhát a Met-gálára. Mielőtt azonban “kezet ráztak volna” Kimnek fel kellett próbálnia a ruha replikáját, hogy tudják, méretben megfelelő lesz-e az eredeti estélyi.

A ruha korának legexkluzívabb darabjaként vonult be a történelembe, ez volt az első “csupasz ruha”, mely áttetsző anyagával merész volt és kihívó, csak úgy, mint Monroe maga. Kimre pontosan illeszkedett a replika, így amikor vagyonőrök kíséretében, magángépen megérkezett a ruha Kardashian orlandói otthonába, mindenkit sokkolt, hogy az eredeti kreáció bizony szűkebb, mint hitték.

Kimnek hét kilót kellett ledobnia magáról két hónap alatt

“Sírva fakadtam, mert tudtam, hogy ezen a ruhán nem lehet változtatni. Így nem volt más lehetőségem, vagy ez a ruha vagy semmi. Heti kétszer szauna ruhát viseltem, rendszeresen futottam, teljesen elhagytam a cukrot és a szénhidrátot, csak proteinturmixot és zöldségeket ettem. Nem koplaltam, de szigorú volt.”

– mesélte Kim, akire végül úgy illeszkedett Monroe ruhája, akár a kesztyű.

Mivel a világ egyik legdrágábban elárverezett ruhájáról beszélünk, arról szó sem lehetett, hogy Kim egész este ebben bulizzon. Így az eredeti kreációt csupán a vörös szőnyegen viselte, amit pár perc után egy replikára cserélt.

“Mélyen tisztelem a ruhát, és azt a szerepet, amit betölt az amerikai történelemben. Sosem akartam volna leülni vagy enni benne. Kesztyűt viseltem, mikor felvettem, és a szokásos sminkemről is lemondtam” – nyilatkozta Kim a Vogue-nak.

Kim egyébként 14 órán át ült fodrásza székében, hogy sötétbarna tincseiből “Monroe platinát” varázsoljanak, melyből végül feszes kontyot fésültek a nagy estére. Ha nem is Kim Kardashiané volt látványban a legextrémebb ruha, az biztos, hogy senki ennyi erőfeszítést nem tett meg a tökéletes megjelenéséért, mint ő.