„Egy 47 évestől nem rossz” - üzente felesége a szülinapos David Beckhamnek

Nők milliói irigykednek Victoria Beckhamre, aki saját maga bevallása szerint is a világ legszerencsésebb nőjének tartja magát. Férje, a 47. születésnapját ünneplő David Beckham, még mindig ellenállhatatlanul sármos és nem mellesleg jó apa.

A Beckham család a Bahamákon ünnepelte meg David 47. születésnapját. A családi ünneplésben nem vettek részt barátok, sem ismert celebek. Beckhamék kizárólag szűk családi körben és teljes harmóniában szülinapoztak és önfeledten szórakoztak.

Victoria jó néhány képet és videót is megosztott a jeles napról közösségi oldalán. A felvételen az egykori profi labdarúgó 17 éves fiúkkal, Cruzzal perdül táncra és egy itallal a kezében énekel, miközben Michael Jackson Rock With You című száma szól – írja cikkében a Mirror.

A 48 éves énekesnő így kommentálta a videót:

“Egy családi ünneplés felülmúlhatatlan. Nagyon szeretünk téged”.

Victoria mindig is hangoztatta, hogy mennyire szerencsés és boldog feleség. Szerinte Davidet a jó Isten is neki rendelte. Az Instagramra feltöltött, bahamai strandon készült fürdőnadrágos képeken meg is jegyezte, hogy a látvány nem is rossz egy 47 évestől.

A gyerekeik is jó kívánságok sokaságával árasztották el apjukat a közösségi oldalon:

„Boldog születésnapot Apa! Annyira szeretlek és köszönök mindent. A mai legyen a legjobb napod” – írta Romeo.