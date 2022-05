Blake Lively színváltós ruhájától Ryan Reynolds álla is leesett

A színésznő 2018-as Metropolitan Múzeum gáláján viselt ruháját senki nem hitte, hogy valaha is képes lesz felülmúlni, de Blake erre idén rácáfolt. Versace estélyijének fűzőjét az art deco stílusban épült Empire State Building ihlette, míg tiaráját és az este folyamán rézből kékszínűvé változó szoknyáját a Szabadság-szobor mintájára készítették. A ruha uszálya is megér egy mondatot, hiszen azon a Grand Central Vasútállomás mennyezetén található kézzel festett, éjszakai égboltot ábrázoló csillagtérkép látható.

#MetGala #MetGala2022

Blake Lively & Ryan Reynolds

Do you see this man clapping for his wife. Couple Goals! ✨⭐️✨

👏👏👏

pic.twitter.com/uhMqpZKDbk

— RealityStella (@realitystella) May 2, 2022