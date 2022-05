Nem ködösítenek tovább a James Bond készítői a következő 007-esről

A rajongók már alig várják, hogy lerántsák a leplet az MI6 új ügynökének a kilétéről.

Sok vita folyt és folyik arról, hogy ki legyen a következő James Bond, miután Daniel Craig, a Nincs idő meghalni című filmmel végleg szögre akasztotta a 007-es szmokingját.

A fogadóirodákban már több nagy név is felmerült többek között Charlie Hunnamé, Idris Elbáé és a rajongók szerint legnagyobb esélyes Tom Hardyé is, de számos hollywoodi színész jelezte, hogy álmai szerepe lenne a 007-es megformálása, Henry Cavill, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Tom Holland valamint Richard Madden is örülne a felkérésnek.

A találgatásokat most Barbara Broccoli, a James Bond-filmek egyik producere lőtte le, valamint azt is elárulta, miért telik hetekbe, hónapokba, hogy kiválasszák a következő utódot – írja a Just Jared.

„Ez egy nagy döntés és nem csak egy szerep kiosztása. Jelenleg abban a fázisban tartunk, hogy teljesen újragondoljuk, merre szeretnénk tovább vinni a történetet. Tehát egyelőre még nem egyeztettünk egy színésszel sem a szereppel kapcsolatban.”

A producer ezzel leszögezte, hogy egyelőre nagyobb és égetőbb kérdések foglalkoztatják a készítőket, mint a következő James Bond megtalálása.