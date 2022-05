Most bárki beköltözhet Harry Potter varázslóiskolájába

A frissen eladóvá vált titokzatos építménynek az új tulajdonosai valóban a Harry Potter-filmben látható Roxfortban érezhetik magukat. Az ingatlan ugyanis, mely egykor szabadkőműves fiúiskolaként, valamint az Egyesült Államok Nemzetközi Egyetemeként is működött, az első három Harry Potter-film díszletéül szolgált. A Bushey-i Royal Connaught Parkban található történelmi ingatlan étkezője volt a neves varásziskola nagyterme, melyben most luxuslakásokat alakítanak ki. Egy három hálószobás lakásért, akár 644 millió forintot is elkérhetnek.

A 100 hektáros privát parkban megépített luxus apartmanok leendő tulajdonosai egyedülálló, történelmi környezetben élvezhetik a fényűző életet.

At Royal Connaught Park, residents can enjoy lengthy walks around the grounds of their homes without leaving the front gate, and for the more sporty there’s an outdoor tennis court just moments from your front door.

— Comer Homes Group (@comerhomesgroup) April 26, 2022