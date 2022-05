Kollégái is sírva nevettek: Katy Perry a kamerák előtt zuhant az asztal alá

Szemmel láthatóan fájdalmas élményben volt része Katy Perrynek az American Idol tehetségkutató legutóbbi adásában, amikor is hanyatt vágódott a székével. A műsor ezúttal Disney-tematikára épült, így Katy Arielt, a kis hableányt jelenítette meg egy igen szemrevaló sellőszettben, amiben mozogni viszont egyáltalán nem tudott.

A zsűriszékbe sem saját lábán jutott el, hanem kézikocsin gurult a célig, ahol aztán uszonyait kényelembe helyezve várta, hogy elinduljon az adás. A tévénézők a következő pillanatban már csak azt láthatták, ahogy a műsort vezető Ryan Seacrest arca eltorzul, és bírák felé veszi az irányt. A kamera ekkor fordult az énekesnő felé, aki az asztal alatt fekve várta, hogy kollégái felsegítsék.

Up where they walk! Up where they run!

Up where they… fall out of their chairs on live TV!

