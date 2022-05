Rebel Wilson szekrénybe zárta a középiskolai tanárát

Rebel Wilson stand-up komikus és színésznő elképesztő fogyásától volt ez idáig hangos a sajtó. A színésznő most középiskolai csínytevéseiről mesélt és arról, hogy milyen tini is volt ő valójában.

Catch my on @JimmyKimmelLive tonight kick starting my press tour for Senior Year! 💚💛🤍💚💛🤍 pic.twitter.com/pzluQAX3UZ — Rebel Wilson (@RebelWilson) April 27, 2022

A 42 éves ausztrál színésznő Jimmy Kimmel talkshow-jába kapott meghívást. Wilson elmesélte, hogy igazából milyen diák volt a középiskolában, sőt, még középiskolai évkönyvét is megmutatta. Elmondása szerint imádta bosszantani a tanárait és jó néhány csínyt bevetett, hogy kicsit feldobja a hangulatot.

Rebel Wilson rácsos ablakú, keresztény iskolába járt, ahol csend, rend, fegyelem volt. Lázadó tiniként szökéseket szervezett meg osztálytársaival, de arra is volt példa, hogy egyszer négy órára bezárta tanárnőjét egy szekrénybe. A színésznő azzal indokolta, hogy megérdemelte, mert gonosz tanár volt.

Wilson így emlékezett vissza a régi szép időkre:

„Én lettem a lányok megbízott vezetője, mivel a második legnépszerűbb lány voltam az iskolában. Nem véletlenül vagyok az iskolai évkönyv borítóján”.

Rebel Wilson played quite the prank on a high school teacher https://t.co/QxfgNwj1vP — JustJared.com (@JustJared) April 27, 2022

A műsorban természetesen szó esett Rebel Wilson hihetetlen fogyásáról is. Mint azt az előzőkben, most is visszautasította azokat a közelmúltbeli állításokat, miszerint tabletták segítségével sikerült lefogynia – írja cikkében a Just Jared.