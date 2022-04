Nem titok többé Jennifer Grey Johnny Deppről szóló naplóbejegyzése

A színésznő rövid ideig jegyben járt a Karib-tenger kalózai sztárjával.

Johnny Depp jelenleg jogi csatákat vív exfeleségével, Amber Heard színésznővel, ugyanis az egykori sztárpár mindkét tagja egymást vádolja családon belüli erőszakkal. A per kapcsán több bizonyíték is napvilágra került, valamint a 62 éves Jennifer Grey naplóbejegyzése is, amit Johnny Deppel való románca alatt írt.

A Dirty Dancing színésznője a nyolcvanak években jegyben járt Matthew Broderickkel a Meglógtam a Ferrarival sztárjával. 1987-ben, egy észak-írországi kocsikázásuk során, máig megmagyarázhatatlan okból Broderick áttért a szembe sávba, ahol frontálisan ütközött egy másik autóval. A volánnál ülő anya és lánya még a helyszínen meghaltak. Brodericket és Greyt kórházba szállították, mindketten könnyebb sérüléseket szereztek a karambol során. A sztárpár kapcsolata nem élte túl a tragédia utóhatását, így nem sokkal a baleset után szakítottak.

Grey alig egy évvel később ismerkedett meg Deppel egy vakrandin, amit az ügynöke hozott össze nekik.

„1988 augusztus 12-én ezt írtam a naplómba: Szerelmes vagyok, és eléggé biztos, hogy életemben most először. Johnny kedves, vicces, okos, erkölcsös, figyelmes és tisztelettudó”

– olvasta fel hamarosan megjelenő emlékiratából 34 évvel ezelőtti gondolatait a színésznő, a People magazinnak adott interjújában.

Depp állítólag alig két héttel az első randevújuk után megkérte a színésznő kezét, aki boldogan igent mondott.

„El sem akartam hinni, soha nem találkoztam még ilyen férfivel. Felszabadító érzés volt vele lenni, izzott körülöttünk a levegő és én őrülten szerelmes voltam. Johnny nagyon sokat segített abban, hogy feltudjam dolgozni a tragédiát.”

Jennifer és Johnny eljegyzése kilenc hónapig tartott, kapcsolatuk zátonyra futott a színész gyorsan felfelé ívelő karrierje miatt.

A színésznő később hozzáment a Marvel-filmek Phil Coulson ügynökét alakító Clark Gregghez. A pár 19 év után, 2021-ben vált el.