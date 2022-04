Kim Basinger pánikbetegsége miatt már az utcára sem ment ki

Kim Basinger nyíltan beszélt agorafóbiájáról, amely hosszú évekre a házához kötötte. Nem ment sehová, kerülte a zsúfolt helyeket és most jutott el odáig, hogy „újra tanult” autót vezetni.

RTT: Kim Basinger Says She Had to ‘Relearn to Drive’ After Years of Agoraphobia Left Her Housebound https://t.co/bYsWrV2BMj — People (@people) April 26, 2022

Az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő exkluzív interjút adott a Red Table Talk műsorában, melynek Basinger lánya, Ireland Baldwin is a vendége volt. Baldwin exneje az agorafóbiával vívott harcáról, lánya pedig életének legsötétebb korszakáról mesélt őszintén.

Appearing on Red Table Talk alongside mom Kim Basinger, Ireland also said dad Alec Baldwin “has been forced to finally deal” with his own battle with anxiety (via @TooFab)https://t.co/XTYiSuFObI — TMZ (@TMZ) April 27, 2022

A 68 éves színésznő elmesélte, hogy azokban a reményvesztett években mennyire szörnyű volt nap, mint nap megküzdeni a pánikbetegség démonjaival, úgy hogy kezdetben azt sem tudta, hogy mi ez és mi történik vele. Kezelhetetlen állapota borzasztóan nehézzé tette mindennapjait. Nem hagyta el az otthonát, nem járt emberek közé.

A Mayo Klinika diagnózisa szerint az agorafóbia a szorongásos zavar egy fajtája, amelyben a páciens retteg és kerül minden olyan helyet vagy helyzetet, amelyek pánikot okozhatnak. Ennek következtében a beteg úgy érzi, hogy nincs menekvés és tehetetlenül „vergődik” a szituációban. Ilyen élethelyzetek a tömegközlekedés használata, nyitott vagy zárt térben való tartózkodás, illetve a sorban állás.

Kim Basinger and Ireland Baldwin Open Up About Alec Baldwin’s Parenting on ‘Red Table Talk’ https://t.co/wnIiRtKknP — Ariana Haisley (@AHaisley1982) April 28, 2022

Basinger így nyilatkozott betegségéről:

„Újra meg kellett tanulnom vezetni és sok éven át még az is problémát okozott, hogy átmenjek a malibui alagutakon. Azelőtt minden idegesített. Például az, ahogy nyílik egy ajtó, vagy hogy hová lépjek, amikor kinyitom az ajtót. Minden egy görcsös erőlködés lett, hogy kitaláljam, hogyan is csináljam.”

A színésznő elmesélte, hogy az agorafóbiának, mint minden más pánikbetegségnek, fizikai tünetei is vannak. Úgymint a folyamatos szájszárazság és a teljes kimerültség.

A talk show-ban Basinger lánya is megszólalt és életének gyötrelmes időszakáról mesélt, amikor feszültségét csak alkohollal és gyógyszerekkel tudta tompítani. A 26 éves modell ezen időszak alatt minden kapcsolatot megszakított a szüleivel, mert szégyellte, ahogyan élt, és amivé lett – olvasható a People Magazin cikkében.