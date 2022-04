Egy négyes erősségű hurrikán kovácsolta egy családdá a Jurassic Park szereplőit

A Jurassic World harmadik, egyben lezáró részében visszatér az első gárda, Jeff Goldblum, Laura Dern és Sam Neill a vászonra, akik ismeretlenekből lettek a legjobb barátok.

A Világuralom négy évvel a sziget pusztulása után játszódik. A dinoszauruszok elszaporodtak szerte a világban és most az emberekkel együtt élnek, vagy vadásznak rájuk. A békés együttélés csak hiú ábránd és most eldől, hogy az ember maradhat-e a Föld csúcsragadozója egy olyan bolygón, amelyen most már a történelem legrettegettebb teremtményeivel osztozik.

Most a Vanity Fair szólaltatta meg a színészeket a reunion kapcsán. Bár közel húsz év telt el az első közös filmjük óta, arra rájöttek, hogy a dinók elől futkározáshoz még mindig jó kondi szükséges, ami azonban sokat változott, az a technológia és a szigorú szabályok.

Amikor újra találkoztak Los Angelesben, hogy nosztalgiázzanak az első forgatásról, Dern, Neill és Goldblum realizálta, mennyit is változott 1993 óta a világ. Egyrészt minden nagy költségvetésű mozi gyakorlatilag államtitok szintű szerződéssel jár. Ahogy Goldblum mondta, régebben nem kellett fogadalmat tenniük, hogy ne áruljanak el egyetlen apró részletet sem a dinókról.

“Emlékszem fogalmunk sem volt róla, mi lesz ez a Jurassic Park, csak hogy Steven Spielberg rendez egy mozit, amiben lesznek dinoszauruszok. Piros lapokra nyomtatva kaptuk meg az első forgatókönyvet, hogy ne lehessen lemásolni. Annyira retro volt!”

– emlékezett vissza Dern.

Mint kiderült, még mindig vannak kulisszatitkok, amikről mesélni tudnak a szereplők, például, hogy egymást átölelve féltették az életüket a film forgatására lecsapó vihar miatt. A színészek valójában nem ismerték egymást korábbról, se egy közös forgatás, de még egy parti sem hozta össze a szereplőket. Azonban a 4-es erősségű Iniki hurrikán, ami akkor elérte Hawaii-szigetét végleg egy családdá kovácsolta a stábot és a szereplőket.

A hónapban debütáló Világuralom forgatásán ez a szoros kapcsolat nagyon jól jött, hiszen ez volt a 2020-as pandémia utáni első nagy költségvetésű mozi, aminek megkezdődtek a forgatásai. A trió dinamikája mindenkit magával ragadott.

A rendező, Colin Trevorrow ötlete volt összerántani a régi stábot és az újat, mert saját elmondása szerint, egy felejthetetlen finálét szeretne a filmsorozat lezárásának. A Jurassic Park sztárjai mellett visszatérnek az új trilógia színészei is, így Chris Pratt és Bryce Dallas Howard ismét dinoszaurusz tudásukról tesznek tanúságot, de a stáb több új névvel is bővült, mint DeWanda Wise, Mamoudou Athie, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Campbell Scott, Justice Smith, Scott Haze, Dichen Lachman és Daniella Pineda.

A film 2022. június 9-én kerül a hazai mozikba.