A legfontosabb címétől is megfosztanák András herceget

II. Erzsébet 62 éves fiától már korábban megvonták a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő titulusait.

András herceg köztudottan a királyi család legunszimpatikusabb tagja a britek körében, de az Egyesült-Királyságban van egy város, ami különösen szégyelli, hogy köze van a szexuális botrányba keveredő herceghez.

Az Anglia északkeleti részén található York, a városi tanács ülésén egyhangú szavazás után, elvette a hercegtől Freedom of the City of York kitüntetését, amit 1987 óta viselt. A tanácsosok továbbá arra is felszólították, hogy mondjon le a York hercege címről. A 15. századtól kezdve, a címet általában a brit uralkodó második fia kapta.

„Miután Őfensége megfosztotta a herceget királyi és katonai titulusaitól, úgy gondoltuk, hogy az a helyes, ha minden olyan kapcsolatot megszüntetünk, ami bármilyen módon összeköti Andrást nagyszerű városunkkal”

– fogalmazott közleményében Daryl Smalleyje, a tanács egy tagja.

A BBC cikke szerint, a hercegi rang megszüntetéséről kizárólag a mindenkori uralkodó dönthet, ez alól egyszer történt kivétel. 1917-ben a világháború alatt elfogadtak egy törvényjavaslatot, miszerint abban az évben a parlament is hozhatott döntést a királyi rangok elvételéről. András herceg nem az első királyi családtag, aki ellen petíciót nyújtottak be. 2021-ben Sussex városa kérvényezte, hogy vonják meg Harry és felesége, Meghan, sussex hercege és hercegnéje címét.

András herceg egyébként februárban peren kívüli megállapodásra jutott az őt vádló Virginia Giuffre-al. Az egyezség pontos pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a herceg jogi stábja közölte, hogy András jelentős összeggel járult hozzá Virginia Giuffre jótékonysági alapítványához, amely a szexuális támadások áldozatait segíti jogaik érvényesítésében.