Trump szerint Meghan egy manipulátor és házassága Harryvel csúnya véget fog érni

Piers Morgan műsorvezető új műsorának első vendége Donald Trump volt, aki a beszélgetésben kifejtette őszinte véleményét Meghan és Harry jövőjét illetően – számolt be a The Sun. Trump szerint a házasságuk egy időzített bomba, ami robbanni fog, amint Harry herceg megelégeli felesége parancsolgatását.

Former President Trump told Piers Morgan that Prince Harry is “whipped” by Meghan Markle and the Queen should have stripped them of their titles. pic.twitter.com/TYwmuGfcMg

— CBS News (@CBSNews) April 25, 2022