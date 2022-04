Jelentkezzen, aki úgy érzi, hasonlít Katalin hercegnére!

Javában zajlanak az előkészületek a Netflix nagysikerű, a királyi családról szóló sorozatának hatodik évadához. Ahogy azt a rajongók már tudhatják, a széria II. Erzsébet életét és uralkodását követi nyomon. A negyedik etapban már megismerhettük az ifjú Diana hercegnét és vele együtt a Károly herceggel viharos házasságát is, a várva várt ötödik évad bemutatója pedig idén novemberben várható.

Az időrend követése miatt, a készítők már keresik a tökéletes jelöltet Kate Middleton, a későbbi Katalin hercegné megformálására – írja a Just Jared. A kasztingra olyan fiatal színésznőket várnak, akik szinte a megszólalásig hasonlítanak a hercegnére, a pontosság kedvéért pedig egy fotót is mellékeltek Katalinról a 2000-es évek elejéről.

Calling all Kate Middleton lookalikes: #TheCrown is seeking “an exceptional young actor to play” the Duchess of Cambridge. https://t.co/FOlFJfU0xT

— Variety (@Variety) April 26, 2022