Egy csinos újságíró csavarta el Fernando Alonso fejét

Fernando Alonso nem titkolja tovább, hogy kivel jár együtt. Egy nemrég posztolt Instagram-sztorijában utalt rá, hogy gyengéd érzelmek fűzik Andrea Schlager osztrák televíziós műsorvezető-újságíróhoz – írja a The SportsRush cikkében.

A közzétett videóban Schlager éppen lovagol, amit a 40 éves autóversenyző így kommentált: „Energikus szépség!”

Barátnője válaszként egy másik videót osztott meg, melyen Alonsóval szörföl. „Várom az újabb közös nyarat” – írta arra utalva, hogy a kapcsolat közöttük hónapok óta tart.

De ki lehet Andrea Schlager, a titokzatos hölgy, akinek sikerült a világbajnok autóversenyzőt behálóznia? Schlager régóta a motorsportok világában tevékenykedik. A korábbi Forma–1-es főnök, Bernie Ecclestone irodájában is dolgozott. Valószínűleg így kerülhetett a szívtipró Alonso közelébe.

Curious fact, Sevrus TV, the media for which Andrea Schlager is reporting is owned by.. Redbull

Also part of EL PLAN pic.twitter.com/J7FerP6VPC

— BWT AIpine F1 updates (@startonpole) April 23, 2022