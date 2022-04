Blake Lively szűk miniben mutatta meg vonzó lábait

A szőke bombázó nem hagyott sokat a képzeletre a Gigi Hadid születésnapi partijára választott ruhában.

A pletykafészek egykori sztárja legtöbbször kifinomult és egyben dögös stílusáról ismert, de ezúttal megmutatta vadabb oldalát is. A szupermodell Gigi Hadid születésnapjára egy lila Sergio Hudson miniruhában érkezett, amit piros Chanel kézitáskával és Louboutin platformcipővel egészített ki. Az összhatás lélegzetelállítóra sikeredett, nem volt vendég és lesifotós, aki ne fordult volna meg Blake után a partin.

A miniruha láttatni engedte a színésznő hosszú formás lábait, de az igencsak rövid hossza miatt Blake-nek biztosan vigyáznia kellett a hajolgatással az este folyamán.

A háromgyermekes édesanya a parti után egy nappal már visszatért az őt jellemző visszafogott eleganciához, de még így is feltűnést keltett New York utcáin a vibráló, narancssárga nadrágkosztümjében – írja a Just Jared.

A 34 éves színésznő és férje, Ryan Reynolds lesznek a május 2-án megrendezésre kerülő Met Gála társelnökei. Kíváncsian várjuk, idén mit tartogat számunkra Blake, aki a 2018-es Versace estélyije óta a gála koronázatlan királynője.