A Barbie babává változtatott Margot Robbie-tól mindenki álla leesett

Megérkezett az első fotó az élőszereplős Barbie-filmből.

First Look at Margot Robbie in Greta Gerwig’s ‘BARBIE’ pic.twitter.com/7MMzm2zV3Y — Film Updates (@FilmUpdates) April 26, 2022

Hivatalosan is forgatják az élőszereplős Barbie-filmet, az első fotó a hősnőt alakító Margot Robbie-ról pedig tökéletesebben nem is idézhetné meg a Mattel klasszikus gyerekjátékát. A karakter elbűvölő, bájos, nagyon szőke és persze cukorkarózsaszín.

Robbie-t három évvel ezelőtt választottál ki a szerepre, nem véletlenül. Fülig érő mosolya, kék szeme és platina szőkei tincsei miatt csupán néhány kiegészítőre lesz szüksége a stylistoknak, hogy megidézzék a világ legkelendőbb divatbabáját.

Az élőszereplős Barbie-film egyébként komoly fejtörést okoz Hollywoodnak, ugyanis a Warner Bros. 2017 óta dolgozik a projekten. Az eredeti tervek szerint, a szőke baba szerepére Amy Schumer komikát választották, de ő 2017-ben távozott a produkcióból. Később Anne Hathaway neve is felmerült, végül 2019-ben Az Öngyilkos osztag és az Én, Tonya sztárjának, Margot Robbie-nak adták a lehetőséget.

Ryan Gosling (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

A filmben Barbie szerelmét, Kent Ryan Gosling alakítja majd, de America Ferrera, Kate McKinnon és Simu Liu és Will Ferrell is csatlakozott a szereplőgárdához. A filmet Greta Gerwig (Kisasszonyok, Lady Bird) rendezi. Ő írta a forgatókönyvet is férje, Noah Baumbach (Házassági történet) közreműködésével. A történet szerint a Barbielandben élő babát kirúgják, mert nem elég tökéletes, ezért kalandozni indul a való világba.

A stúdió nagyon bízik a sikerben, így 2023 júliusában olyan filmmel szemben indítja a Barbie-mozit, mint a Christopher Nolan rendezte Oppenheimer – írja a Screen Rant.