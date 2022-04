Milliók rajonganak a világ leghosszabb lábú tinédzseréért

Teen with ‘longest legs in the world’ reaching new heights — on OnlyFans https://t.co/7VVb0IPnBy pic.twitter.com/yWkM6FXobJ

2021-ben, a több mint két méter magas, 19 éves Maci Currin két Guiness-címet is bezsebelhetett. Megkapta a világ leghosszabb lábú „nője” és a világ leghosszabb lábú „tinédzsere” címet, amelyek majdnem másfél méter hosszúak.

Currin extrém kinézetét kihasználva, követők millióit gyűjtötte össze a TikTokon és az OnlyFans közösségi oldalán. TikTok-fiókja csaknem 2 millió követőre talált az elmúlt két évben, amióta videókat kezdett el közzétenni a járvány idején – olvasható a New York Post cikkében.

A tini jócskán profitál is a külsejével. Az OnlyFans oldalán több mint 12 ezer forintot fizetnek a lány tartalmaiért.

A texasi lány fürdik a népszerűségben, ugyanakkor kötelességének is érzi, hogy támogassa a hasonló kinézetű lányokat, akik nem tudnak mit kezdeni szokatlan külsejükkel és ezért önbizalomhiányban szenvednek.

She’s more than two metres tall and has the world’s longest female legs. This is how Maci Currin, 19, measures up. https://t.co/nWMsM4fF5M

