Csörgőkígyó marta meg a Stranger Things színészét - mentőhelikopter szállította kórházba

'The Princess Bride' star Cary Elwes has been hospitalized after he was bitten by a rattlesnake in California. https://t.co/of9eH9B2JU

Cary Elwes, aki A herceg menyasszonya című mesefilmmel egy csapásra világhírű lett, a hétvégén igazi horrorsztorit élt át, amikor a kertészkedéssel töltött csendes vasárnapja a kórházban ért véget. A színészt a növényzetben megbúvó csörgőkígyó harapta meg, a kiérkező mentők szerint pedig a seb elég súlyosnak tűnt ahhoz, hogy végül mentőhelikopterrel szállítsák be a Ronald Reagan UCLA Kórházba.

Bit not by a ROUS but a rattlesnake. Grateful to the staff of Malibu Urgent Care, LA County Fire Dept. and the staff and medical professionals at @UCLAHealth for their great care. Am recovering well thanks to all these wonderful folks. 🙏 pic.twitter.com/0vHuFvKMTj

— Cary Elwes (@Cary_Elwes) April 25, 2022