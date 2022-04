Piszkos részletek láttak napvilágot Bill Murray ügyével kapcsolatban

A 71 éves színész ellen nyomozás indult, miután új filmjének forgatásán „minősíthetetlenül’ viselkedett kollégáival, pontosabban a stáb női tagjaival.

Bill Murray allegedly 'handsy' with women on Aziz Ansari film set https://t.co/08FB49wMAw pic.twitter.com/DuK9JKXfuM — Page Six (@PageSix) April 23, 2022

Múlt héten leállították a Being Mortal című produkció felvételeit, miután többen is bepanaszolták a színészlegendát. Akkor még nem lehetett tudni, milyen vádakat sorakoztattak fel Murray ellen, azonban a stáb egyik bennfentese most a PageSixnek elárulta, hogy a színész állítólag több kolléganőjét is „fogdosta” a forgatási szünetek alatt.

„Átkarolta a nőket, a hajukkal babrált vagy meghúzta a lófarkukat, de mindig komikus módon, gyermeki csintalansággal, ahogy a gyerekek az óvodában. Mindenki szereti Billt, de ez egy vékony határvonal és bár a viselkedése nem volt törvénybeütköző, néhány nő kényelmetlenül érezte magát a közelében.”

Egy másik forrás szerint Murray szereti a nőket és szeret flörtölni. Értékeli a költészetet és a romantikát, de flörtölési kísérleteit mindig komédiába burkoltan adja elő, így nem világos, hogy valóban átlépett volna bármilyen határt.

Berlin, 2018. február 24.

Bill Murray amerikai színész a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál díjkiosztó ünnepségén 2018. február 24-én.(MTI/EPA/Clemens Bilan)

Az azonban kétségtelen, hogy Amerika egyik legkedveltebb filmcsillaga több évtizedes pályafutása alatt begyűjött néhány ellenséget a szakmában.

Richard Dreyfuss, akinek az 1991-es Isten nem ver Bobbal című vígjáték kapcsán volt szerencséje együtt játszani a színésszel, „részeges zsarnoknak” nevezte.

„Megragadott és centikről üvöltötte az arcomba, hogy mindenki utál és csak megtűrnek a forgatáson. Ezután hátranyúlt és megragadott egy súlyos hamutálat, és megakart vele ütni, de elvétette, és én elszaladtam”

– mesélte Dreyfuss a Yahoo!-nak egy néhány évvel ezelőtti interjúban.

Fotó: Instagram/@newyorkpost

Richard Dreyfuss fia, Ben a Murray ellen indult nyomozás hírére több lapnak is kitálalt az Isten nem ver Bobbal forgatásán történt incidensről.

Ben szerint a hamutartós eset után az egész stáb lelépett a forgatásról és visszarepült Los Angelesbe, és csak akkor voltak hajlandóak visszatérni a díszletek közé, ha biztonsági őrök kísérik Murray minden mozdulatát.

A 71 éves Bill Murray képviselői egyelőre nem válaszoltak a lapok megkereséseire, a Being Mortalt forgalmazó Searchlight Pictures pedig nem kívánt nyilatkozni.