A várandós Rihanna boldogsága kártyavárként omlott össze

Az énekesnő azonban egyelőre mosollyal az arcán tűri, hogy életének egyik legboldogabb időszaka tele van botrányokkal.

Rihanna Enjoys 'Happy and Relaxed' Dinner Outing with A$AP Rocky After His Arrest, Source Says https://t.co/g4eLCr5XiB — People (@people) April 24, 2022

Alig egy hét telt el azóta, hogy az amerikai sajtó megcsalási botrányba keverte Rihanna gyermeke apját, aki állítólagosan egy bizonyos Amina Muaddi cipőtervezővel lépett félre. A hölgy Rihanna üzlettársa és barátnője is egyben, aki egyébként nyílt levélben tagadta, hogy valaha is viszonya lett volna Rihanna párjával.

A várandós énekesnő párkapcsolatának pár napja újabb megpróbáltatást kellett átvészelnie, miután Rocky lövöldözés miatt rács mögé került. A zenészt múlt csütörtökön a Los Angeles-i rendőrségre bilincsben vezették be, de pár óra múlva már ki is engedték 550 ezer dollár óvadék fejében. Rocky állítólag 2021 novemberében vitába keveredett az utcán egy férfival, majd fegyvert rántott és többször rálőtt. A rendőrségi feljegyzés szerint, a rapper egyik golyója súrolta az áldozat bal karját. A rendőrségi razziának egyébként A Dal 2022 egyik zsűritagja is a szemtanúja volt. Egri Péter, a Mystery Gang frontembere épp Amerikában turnézik, a szállása pedig az énekesnő szomszédságában van, így szem- és fültanúja volt, ahogyan lejátszódik Rihanna házában a filmszerű razzia.

Ezek után a rajongók le merték fogadni, hogy Rihanna szakít párjával, de nem is tévedhettek volna nagyobbat. Rihanna reakciója sokakat megdöbbentett, hiszen kvázi mosollyal az arcán lépett utcára vasárnap este kedvesével, bizonyítva, hogy az ő boldogságát most senki és semmi nem teheti tönkre.

A leendő szülők a Santa Monica-i Giorgio Baldi étteremben költöttek el egy finom vacsorát, a People-nak nyilatkozó alkalmazottak pedig elárulták, hogy látszólag minden a legnagyobb rendben volt a pár között. Egész este Rihanna és a baba volt a központi téma, mindenki mosolygott, és úgy tűnt, Riri és Rocky fülig szerelmesek.

Bár úgy tűnik, hogy a barbadosi énekesnő rendíthetetlen, a lövöldözésből egészen biztosan bírósági ügy lesz, ami komoly stresszfaktor lehet majd a kismama életében.