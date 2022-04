Több tízezren lájkolták a szülinapos Catherine Zeta-Jones lányának fotóit

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas lánya, Carys 19 éves lett. Habár a szülők mindig is óvták gyermekeiket a nyilvánosságtól, Zeta-Jones büszkén osztott meg fekete-fehér fotókat lányáról az Instagramon.

Catherine Zeta-Jones két nem mindennapi fotót osztott meg lányáról, Carysról, 19. születésnapja alkalmából. Akkora sikere lett a képeknek, hogy pár órán belül tízezrével záporoztak a dicsérő kommentek. A hollywoodi színésznő Instagram követői közül több mint 37 000-en lájkolták a fekete-fehér fotókat és sokan megjegyezték, hogy Carys mennyire hasonlít híres édesanyjára.

Az első fotón Carys kislányként öleli át anyját. Rendkívül bájos, ahogy hiányos fogsorával szélesen mosolyog. Éles a kontraszt és figyelemfelkeltő, amint a második képen már fiatal nőként áll egy tengerparton, egy bikini felsőben és egy hosszú, lenge szoknyában.

Az 52 éves színésznő így köszöntötte lányát születésnapján:

“Boldog 19. születésnapot kívánok a gyönyörű lányomnak, Carysnak. Számomra minden nap öröm, mert létezel. Teljes szívemből szeretlek. Mama.”

A rajongói hozzászólások rövid időn belül megérkeztek:

“A legaranyosabb anya és lánya!!!!”

Egy másik hozzászóló csak annyit mondott: “Olyan szép, mint a mamája”.

Míg a harmadik hozzátette: “Gyönyörű család. A gyerekeid csak úgy ragyognak.”

Carys apja, Zeta-Jones 77 éves férje, Michael Douglas is gratulált az Instagramon lányának a 19. szülinapján, egy videóüzenettel és egy képpel, amelyen Carys egy erkélyen áll egy csodálatos naplementében, melyről pazar kilátás nyílik egy tóra.

Douglas a következőt írta:

„Boldog születésnapot, Carys Zeta! Ez a te öreged! Olyan büszke vagyok rád és minden jót kívánok az új évre! Csodás lesz és te vagy a legjobb. Szeretlek! Apa.”

Catherine és Michael 1999 szilveszterén jegyezték el egymást, majd 2000 novemberében hivatalosan is összekötötték az életüket. Kapcsolatukból egy fiú is született, a most 21 éves Dylan.

A hollywoodi színészpár mindkét gyermeke a színészet felé kacsingat. Zeta-Jones annyit fűzött hozzá, hogy mindenben támogatja gyermekeit. Bár tudja, hogy rögös az odavezető út, de ha színészek szeretnének lenni, tegyék azt, amire valóban vágynak.