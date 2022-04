Nyomozás indult Bill Murray ellen

A színészt ért súlyos vádak miatt közelgő filmjének forgatását is leállították.

Bill Murray under investigation for ‘inappropriate behavior’ after film set shutdown https://t.co/7WX3Kz0h4k pic.twitter.com/BGx2PjeyXS — New York Post (@nypost) April 22, 2022

A hollywoodi színészlegenda, Amerika egyik legkedveltebb filmcsillaga több évtizedes pályafutása alatt begyűjött néhány ellenséget a szakmában, és állítólag mindet „minősíthetetlen viselkedésével” szerezte. A napokban legújabb filmje, a Being Mortal című vígjáték forgatásán sikerült elővennie legrosszabb modorát, az incidens miatt pedig nyomozást is indítottak, egyúttal leállították a produkció további felvételeit – írja a New York Post.

„A körülmények átértékelése után úgy döntöttünk, hogy a forgatást nem folytatjuk. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki energiát és időt fektetett a projektbe”

– közölte a filmet forgalmazó Searchlight Pictures.

Bill Murray amerikai színész (Fotó: MTI/EPA/Paul Buck)

A Szellemirtók sztárjának és a stáb egy meg nem nevezett tagjának/tagjainak összezördülését kivizsgálják, de a felvételek teljes leállása semmi jót nem jelent, valószínűleg sokkal komolyabb és komplikáltabb lesz az ügy, mint korábban Murray bármely eseténél.

A 71 éves színész, még 2000-ben a Charlie angyalai forgatásán összeveszett Lucy Liu színésznővel, aki az állította, hogy Murray megbocsáthatatlan és elfogadhatatlan megjegyzésekkel illette. Nemrég Drew Barrymore is megszólalt az ügyben, aki szerint Bill egyszerűen nagyon rossz passzban volt akkoriban.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Darren Michaels (@darren_michaels_photographic) által megosztott bejegyzés

A Charlie angyalai rendezője, McG szintén negatív véleménnyel volt a színészről, aki állítólag lefejelte őt az akciófilm forgatásán. Murray persze tagadta a vádakat és szerinte a rendezőnek túl élénk a fantáziája.

Richard Dreyfuss, akinek az 1991-es Isten nem ver Bobbal című vígjáték kapcsán volt szerencséje együtt játszani a színésszel, „részeges zsarnoknak” nevezte.

„Megragadott és centikről üvöltötte az arcomba, hogy mindenki utál és csak megtűrnek a forgatáson. Ezután hátranyúlt és megragadott egy súlyos hamutálat, és megakart vele ütni, de elvétette, és én elszaladtam”

– mesélte Dreyfuss a Yahoo!-nak egy néhány évvel ezelőtti interjúban.

Fotó: Instagram/@newyorkpost

A film egyik írója és producere, Laura Ziskin szintén agresszívnak írta le Murrayt. A színész állítólag egyszer a folyóba lökte heccből, majd később azzal fenyegette, hogy behajítja az autók közé.

1978-ban Murray a szintén komikus Chevy Chase-zel kezdett heves szócsatába a Saturday Night Live forgatásán, majd a folyamatos sértegetések után egymásnak estek.

A számtalan interjúból kiderült, hogy Bill nem csinál ügyet sokszor nem helyénvaló viselkedéséből, azonban, ha visszanyal a fagyi azt nem felejti el egy könnyen.

Az Idétlen időkig forgatásán 1993-ban a rendező, Harold Ramis, megragadta az inggallérjánál Murrayt egy vita során, ami olyan mély nyomot hagyott a színészben, hogy több mint 20 évig nem állt szóba a rendezővel, akivel korábban legjobb barátok voltak. Ramis nehezen dolgozta fel, hogy egy apró vita miatt vesztette el barátját, de 2014-ben bekövetkezett halála előtt, még sikerült kibékülniük.

A Bill Murray ellen itt felsorolt rágalmak csupán a töredékei annak a mennyiségnek, amit a színész felhalmozott több évtizedes pályafutása során.

A most indult nyomozásban elképzelhető, hogy még több és ennél komolyabb ügyeket is felhánytorgatnak majd a médiában.