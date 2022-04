Lövöldözés miatt letartóztatták Rihanna szerelmét

Hamarosan apai örömök elé néz A$AP Rocky, akinek gyönyörű barátnője Rihanna, első közös gyermeküket hordja a szíve alatt. A szülői előkészületeknek azonban keresztbe tett a rapper letartóztatása.

A zenészt a Los Angeles-i rendőrségre bilincsben vezették be, de pár óra múlva már ki is engedték 550 ezer dollár óvadék fejében. Rocky állítólag 2021 novemberében vitába keveredett az utcán egy férfival, majd fegyvert rántott és többször rálőtt. A rendőrségi feljegyzés szerint, a rapper egyik golyója súrolta az áldozat bal karját.

A$AP Rocky leaves LAPD HQ after being arrested in connection with alleged 2021 shooting. https://t.co/vty1dfwVty

— TMZ (@TMZ) April 21, 2022