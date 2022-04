Barbra Streisandről senki nem mondaná meg, hogy 80 éves

Betöltötte a nyolcadik X-et Barbra Streisand, aki sikert aratott énekesnőként, színésznőként, rendezőként is, és azon kevesek egyike, akik a show-biznisz mind a négy nagy kitüntetését megkapták.

Egyik legfrissebb Instagram fotóját látva senki nem mondaná meg, hogy Barbra már 80 éves, hiszen nem egy botra támaszkodó ősz hajú idős hölgy mosolyog ránk vissza a képről, hanem egy élettel teli, vidám nő, akiről nem nagy túlzással állíthatjuk, hogy két-három évtizedet könnyedén letagadhatna korából. A számokat meghazudtoló fiatalos külsejét akár a kiváló genetikának is köszönheti, de nem kizárható ok a plasztikai sebészet sem. Amennyiben az utóbbi áll a háttérben, úgy szerencsére Barbra a védjegyévé vált orrához kést nem engedett, egy kis botoxot és ráncfelvarrást pedig eltudunk nézni neki.

A brooklyn-i születésű nem túl előnyös külsejű, szégyenlős lány énekesnői karrierről álmodott, de ennek még anyja sem adott sok esélyt, mondván: ekkora orral soha nem lesz belőle sztár. Nem lett igaza.

Huszonegy évesen megjelent első lemeze, amelyért rögtön Grammy-díjat kapott. 1964-ben a Funny Girl címszerepében hódította meg a Broadwayt, a musical filmváltozata után pedig már az egész világ a lába előtt hevert. Rögtön első filmje után átvehette a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat is.

Csillaga egyre magasabbra ívelt, a Csillag születik betétdala miatt, 1976-ban megkapta második Oscar-díját – érdekesség, hogy az Evergreen című számot ő is komponálta, így az első Oscar-díjas női zeneszerző is lett. Énekesnőként is sikert sikerre halmozott, szinte nincs is olyan lemeze, amelyből egymillió példánynál kevesebb kelt volna el.

Az élő fellépésektől ódzkodott, mert nem sikerült lámpalázát levetkőznie, és amikor 1967-ben a Central Parkban egy koncerten elfelejtette a szöveget, évtizedekig nem lépett pódiumra, legközelebb 1994-ben szánta rá magát újra. Ennek ellenére a szórakoztatóipar tíz leggazdagabb előadója közé tartozik, tiszteletére múzeumot is nyitottak, és rózsát neveztek el róla.

Vitrinjében a két Oscar-díj mellett tíz Grammy-díj, öt Emmy-díj és egy Tony-díj sorakozik, így azon nagyon kevesek egyike, akik magukénak mondhatják a film, a zene, a színpad és a televízió legrangosabb kitüntetését. 2015-ben megkapta a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadság-érdemrendet is.

Streisand nem szépségideál, de szexis nőiességével, belülről jövő kedvességével, eleganciájával nemcsak a közönség, de számos férfi szívét is meghódította. Első férje a színész Elliot Gould volt, akitől egy fia született. 1998-ban ment másodszor férjhez James Brolin filmszínészhez.