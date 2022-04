A négyéves Lajos herceg épp olyan csintalan, mint a többi óvodás - VIDEÓ

Vilmos és Katalin legkisebb gyermeke már most mestere a bohóckodásnak.

Ritkán kapunk bepillantást a cambridge-iek életébe és most nem a címlapokra kívánkozó beállított fotókról beszélünk, hanem azokra a pillanatokra, amikor első ránézésre, akár egy átlagos család is lehetnének, átlagos szülők, átlagosan csintalan gyerekekkel.

Vilmosék Windsorban, II. Erzsébettel töltötték a húsvéti ünnepeket, a hazaútjukról pedig a kastély mellett táborozó lelkes rajongóknak hála egy videó is felkerült az internetre.

A pár perces felvételen a kis Lajos herceg virgoncan szaladgált a családi autó körül, amíg Katalin bepakolt a csomagtartóba, de Lajos egy ponton úgy döntött, ő is a csomagtartóban szeretne utazni és minden erőfeszítésével azon volt, hogy fel tudjon kapaszkodni a terepjáró hátuljára. Ebben édesanyja is segítéségre volt, aki felkapta és betette gyerkőcét a csomagok közé.

Pár másodperccel később megjelent a képben Vilmos herceg is, aki az autó bal hátsó üléséhez lépve bekötötte a hatéves Saroltát. Közben megérkezett az ifjú trónörökös, György herceg is hátizsákkal a hátán és beült húga mellé. Feltételezhetően Lajos is csatlakozott testvéreihez a csomagtartón át, ugyanis a videóban nem látni, hogy bárki is kiszedte volna a kis herceget hátulról.

Lajos egyébként éppen szombaton ünnepli 4. születésnapját, a cambridge-iek hivatalos Instagram-oldalán pedig már hagyománynak számít, hogy egy friss portréval köszöntik az ünnepelt csemetéket.